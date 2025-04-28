Mash: налоговая служба подала в суд на Бедроса Киркорова после его смерти

Федеральная налоговая служба обратилась в суд с иском к отцу Филиппа Киркорова спустя всего две недели после его смерти. Причиной стало наличие у Бедроса Филипповича долга перед государством в размере 31 тысячи рублей. Пока финансовый вопрос не будет улажен, 57-летний артист не сможет оформить в собственность дорогостоящую квартиру в центре Москвы.

Как сообщает Mash, речь идет о знаковом жилье площадью около 70 квадратных метров, расположенном в районе Курской. Когда-то именно сюда въехали Филипп Киркоров и Алла Пугачева сразу после своей свадьбы в 1994 году. После развода пары треть доли квартиры принадлежала Примадонне, а оставшаяся часть – Бедросу и Филиппу Киркоровым. Сегодня элитная недвижимость оценивается в сумму от 80 до 100 миллионов рублей.

Тем временем процедура оформления наследства для Киркорова-младшего осложняется не только налоговыми претензиями, но и юридическими тонкостями. Согласно закону, он сможет полноценно вступить в права собственности лишь через полгода – предусмотрен срок ожидания на случай появления других претендентов на имущество.

Бедрос Киркоров скончался 18 марта в возрасте 92 лет. Причиной смерти стали осложнения, вызванные продолжительной пневмонией, что привело к остановке сердца. Несмотря на потерю близкого человека, Филиппу Киркорову теперь предстоит пройти все бюрократические этапы, чтобы сохранить семейное имущество.