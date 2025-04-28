37-летняя Виктория Дайнеко поделилась кадрами со свадьбы

Виктория Дайнеко снова сказала заветное "да"! 37-летняя певица и победительница "Фабрики звезд-5" сочеталась браком с геологом Беркели Овезовым. Торжественная церемония прошла в Барвихе, а сама Виктория уже поделилась первыми кадрами счастливого события.

На регистрацию Дайнеко выбрала элегантное белоснежное платье и скромный букет в тон. Ее избранник появился в синем костюме, дополненном белой рубашкой и галстуком в тон образу невесты. После обмена кольцами и традиционной подписи в книге регистрации молодожены вместе с гостями отправились праздновать.



На банкете Виктория блистала: веселилась, танцевала и разрезала свадебный торт. Петь в этот вечер артистка отказалась, заявив: "Невеста сегодня не поет, она танцует!"



История любви Виктории и Беркели началась с переписки в социальных сетях в феврале 2022 года. Уже через полгода они съехались, а в марте этого года Овезов сделал звезде предложение прямо на футбольном стадионе – надпись "Выйдешь за меня?" появилась на табло во время матча "Локомотив" – "Динамо". От неожиданности Виктория не смогла сдержать слез счастья.



Напомним, Дайнеко воспитывает 9-летнюю дочь Елизавету от первого брака с музыкантом Дмитрием Клейманом. Певица не скрывает, что путь к новому счастью был непростым. Недавно Виктория и ее дочь записали свою первую совместную песню.



Ранее Дайнеко объяснила, почему скрывает от публики дочь.