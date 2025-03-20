Тимати и его экс-возлюбленную Анастасию Решетову заметили вместе в Абу-Даби

Бывших возлюбленных рэпера Тимати и Анастасию Решетову заметили в одном и том же серфинг-клубе в Абу-Даби. Хотя официальных комментариев от них не последовало, подписчики уверены – тут не обошлось без подтекста.

На первый взгляд все выглядело невинно: Тимати записал видео с прогулкой по клубу, продемонстрировал инвентарь и атмосферу заведения, а Анастасия поделилась стильным кадром с пирса. Но фанаты сразу заметили подозрительное совпадение локаций и времени публикации постов.





Напомним, Тимати и Решетова расстались осенью 2020 года после нескольких лет отношений. Многие думали, что именно Анастасия станет женой рэпера, но до свадьбы так и не дошло. Тем не менее экс-влюбленные сохранили теплые отношения ради их общего сына Ратмира, который живет с мамой, но регулярно видится с отцом.

Сейчас Тимати состоит в отношениях с моделью Валентиной Ивановой. В Сети ходили слухи, что это всего лишь пиар-роман, но сам музыкант эту информацию опроверг. Более того, в прошлом году появились слухи о возможной помолвке пары, но официальных подтверждений пока не было.





К слову, недавно Решетова намекнула в соцсетях, что в ее жизни происходят перемены, но не стала раскрывать подробностей. А встреча с Тимати в ОАЭ только подогрела интерес публики.

Напомним, в прошлом году Анастасия попала в крупный скандал, связанный с разводом певицы Алсу. Решетову называли любовницей Яна Абрамова. И хоть сейчас конфликт слегка утих, общественность пристально следит и за исполнительницей, и за моделью. Впрочем, недавно на своем дне рождения Анастасия заговорила об артистке.