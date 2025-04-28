Умер актер Алексей Крыченков

На 84-м году жизни не стало заслуженного артиста России Алексея Крыченкова, более шести десятилетий верно служившего сцене Центрального академического театра Российской армии. Актер ушел из жизни в Москве, оставив после себя огромное творческое наследие в театре и кино.

Алексей Федорович родился в 1942 году в Верхней Салде Свердловской области. С ранних лет проявив интерес к искусству, он поступил в ГИТИС, где получил актерское образование. Его профессиональный путь был прерван службой в рядах артистов-военнослужащих ЦАТРА в середине 60-х годов. После окончания службы он вернулся в театр и на многие десятилетия стал одним из ведущих артистов коллектива.

За годы работы в ЦАТРА Крыченков исполнил десятки запоминающихся ролей. Среди них – образы в спектаклях "Раскинулось море широко", "Смерть Иоанна Грозного", "Мы. Русский народ", "Неизвестный солдат" и других. Его персонажи отличались глубиной, искренностью и высоким художественным уровнем, что обеспечило артисту любовь публики и уважение коллег.

Отдельной страницей в его биографии стала военно-шефская деятельность. Алексей Крыченков регулярно выезжал с концертами в воинские части и гарнизоны, поддерживая бойцов не только творчеством, но и искренним вниманием к их службе.

Помимо театральной сцены, актер успел запомниться и кинематографической публике. Он снимался в известных советских картинах, среди которых – "Девчата" Юрия Чулюкина, "Руслан и Людмила" Александра Птушко, "Хождение по мукам" Василия Ордынского. За выдающийся вклад в развитие российской культуры он был награжден орденом "За верность долгу" II степени и медалью "За заслуги в культуре и искусстве".

Имя Алексея Крыченкова навсегда останется в истории отечественного искусства. Его работы, искренность на сцене и бескорыстная преданность профессии будут долго вдохновлять новые поколения актеров и зрителей.

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