Умерла 24-летняя бывшая актриса Софи Найвайд, сыгравшая в "Ное" и "Мамонте"

Софи Найвайд, бывшая американская актриса, ушла из жизни в возрасте 24 лет. Информация о ее смерти была обнародована семьёй 17 апреля. Причина трагедии официально не называется, однако в опубликованном родственниками некрологе говорится, что девушка долгие годы боролась с внутренними переживаниями и прибегала к самолечению, которое в итоге сыграло роковую роль.

Софи начала актерскую карьеру в детстве. Уже в шесть лет она исполнила главную роль в картине "Белла". В течение девяти лет Найвайд успела появиться в десятке проектов, среди которых – семейная драма "Мамонт" Лукаса Мудиссона, где она сыграла дочь героев Мишель Уильямс и Гаэля Гарсии Берналя, а также "Ной" Даррена Аронофски с участием таких звезд, как Рассел Кроу и Эмма Уотсон. Ее последний экранный выход состоялся в 2015 году, после чего Софи завершила актерскую деятельность.

По словам родных, девушка обладала творческой натурой – она много писала и рисовала. В её работах отражалась как глубокая чувствительность, так и накопленная боль. Творчество Софи, по признанию семьи, представляло собой своеобразную карту ее душевных травм. Несмотря на поддержку со стороны близких, специалистов и даже правоохранителей, справиться с внутренним кризисом ей так и не удалось.

Семья актрисы отмечает, что она часто отвергала помощь, будучи уверенной, что сможет справиться самостоятельно. Родственники с горечью признают, что усилия по спасению оказались тщетны. В память о Софи они призвали всех проявлять больше заботы о своих близких и пожертвовать в организации, борющиеся с последствиями насилия и психологических травм.