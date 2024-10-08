Виктория Дайнеко объяснила, почему скрывает от публики девятилетнюю дочь

В октябре 2015 года Виктория Дайнеко родила от барабанщика Дмитрия Клеймана дочь, которую скрывает от общественности по сей день. Даже имя девочки оставалось в секрете для широкой публики до недавнего момента. В интервью Наталье Подольской певица сообщила, что ее наследницу зовут Елизаветой.

Виктория объяснила скрытность страхами и суевериями. По ее словам, она долго мечтала о ребенке, и когда он наконец появился на свет, ей хотелось защитить его от излишнего внимания окружающих. Кроме того, она призналась, что в какой-то момент ее публичная жизнь стала для нее сложной, и она не хотела, чтобы связанные с этим проблемы перешли к дочери.

Дайнеко считает, что ее наследница должна сама решить, хочет ли она стать публичной личностью или предпочитает оставаться в тени. "Некоторые дети обижаются, когда их детские фотографии показывают друзьям, не говоря уже о массовых площадках в социальных сетях", – отметила исполнительница.