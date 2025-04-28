Актер из "Гарри Поттера" Руперт Гринт во второй раз стал отцом

36-летний Руперт Гринт, навсегда запомнившийся миллионам как Рон Уизли из саги о Гарри Поттере, снова стал отцом. Актер и его супруга Джорджия Грум тайно родили второго ребенка – об этом стало известно после прогулки пары по Лондону. Папарацци заметили влюбленных с младенцем, уютно завернутым в яркое одеяло.

Гринт и Грум вместе уже более десяти лет: их роман начался в 2011 году, а свадьбу они сыграли в 2018-м. В 2020 году в их семье родилась дочь, которую назвали необычным именем Уэнсдэй. Теперь малышка стала старшей сестрой.

Очевидцы отмечают: на прогулке Руперт и Джорджия выглядели счастливыми и полностью поглощенными своим маленьким чудом. Они много смеялись, переглядывались и наслаждались каждой минутой вместе.





Несмотря на долгие отношения, пара не всегда была идеальной. В интервью Руперт признавался, что им с Джорджией потребовались годы, чтобы стать настоящей командой и лучшими друзьями.

"Мы смотрим на мир одинаково", – говорил актер.

Напомним, жизнь Руперта Гринта изменилась в 11 лет, когда он прошел кастинг на роль в первых фильмах о Гарри Поттере – без опыта, но с большой поддержкой своей мамы. Сегодня же он наслаждается самой важной ролью в жизни – ролью отца.

Ранее сообщалось, что Руперт Гринт задолжал налоговой миллионы долларов за "Гарри Поттера".