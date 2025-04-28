Анастасия Волочкова: "Я не хочу альфонсов – хватит их уже в моей жизни!"

В Санкт-Петербурге в историческом особняке Мясникова состоялась свадьба Ариадны Волочковой – единственной дочери балерины Анастасии Волочковой. Корреспондент женского журнала Клео.ру присутствовал на красивой и стильной церемонии. И смог поговорить со звездной матерью невесты.

– Анастасия Юрьевна, все знают, что с дочерью вы не всегда ладили. Сегодня, когда она выходит замуж, а вы ее благословляете, все недомолвки уже позади?

– Это правда: на каком-то этапе у меня с дочерью были не очень простые отношения, были сложности, и я этого не скрываю. Также как и у меня с моей мамой тоже не все было гладко. Но в конце лета прошлого года Ариадна вдруг позвонила мне, и мы почти 40 минут говорили по телефону. Я помню, с какими эмоциями она делилась со мной своим счастьем – сказала мне, что нашла свою любовь раз и навсегда.

– А когда вы в 2007 году играли, хоть и не по-настоящему, свадьбу с отцом Ариадны бизнесменом Игорем Вдовиным, тоже наверняка думали, что это любовь на всю жизнь?

– Когда я начала жить с отцом Ариши, то счастье мое длилось примерно четыре с половиной года. Потом случились не очень приятные момента. И мама стала меня пилить: "Настя, я же тебе говорила, предупреждала, что он заберет у тебя все деньги". Но я ответила ей, что четыре с половиной года была реально счастлива и жила в розовых очках, любила и верила в этого человека.

– Будете ли свою дочь от каких-то ошибок предостерегать, убеждать заключить брачный контракт, основываясь на собственном опыте семейной жизни?

– Я не хочу уподобляться моей маме, влезать, что-то советовать. Сама я, кстати, не ставила штамп в паспорте только лишь по той причине, что понимала: в случае развода делить будем все мое! Ведь я уже много раз обжигалась – сколько бы добра ни делала людям, потом получалось так, что все равно оставалась виноватой.

– Но есть ли шанс, что вы сами выйдете замуж уже по-настоящему?

– Сейчас у меня счастливое состояние души – я занимаюсь своим любимым делом, творчеством. Но у меня есть такое желание: создать семью, создать тот союз, о котором я мечтаю.

Хотя сложно будет найти достойного мужа – ведь мне же не 19 с половиной лет, как Ариадне. К тому же я не хочу альфонсов – хватит их уже в моей жизни!

– Ариадне нравится, что ее мать – известная и любимая людьми балерина, или этот факт биографии ее смущает?

– Знаете, как бы она не стеснялась моей фамилии, она все равно ей будет помогать. Хотя ей хочется всего добиваться самой, а не только благодаря тому, что она – дочь Анастасии Волочковой. Поэтому, когда начались разговоры Ариадны и ее жениха о том, что, мол, мы не публичные люди и не хотим прессы на свадьбе, я ответила, что тогда надо было брать в невесты Машу с Уралмаша, а не дочь Волочковой. Хотя Ариадна не любит выставлять свою жизнь напоказ.





– Что вы ей подарили на день бракосочетания?

– Эксклюзивный вариант ожерелья, браслета, кольца и серег из жемчуга, символа чистоты. Еще иконку святых покровителей семьи святых Петра и Февронии и свадебный торт за 50 тысяч. Плюс особняк Мясникова для свадьбы и праздничный декор в нем – это тоже мой подарок.