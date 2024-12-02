Руперт "Рон Уизли" Гринт задолжал налоговой миллионы долларов за "Гарри Поттера"

Руперт Гринт, который обрел мировую известность еще в детстве благодаря роли Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттере, проиграл судебное разбирательство с налоговой службой Великобритании. Его обязали выплатить 2,3 миллиона долларов в качестве налогов.

Актера обвинили в попытке уменьшить налоговые выплаты после того, как ведомства изучили его декларации за 2012 год. Оказалось, Руперт неправильно классифицировал доходы от продаж DVD, телевещания и стриминга “Гарри Поттера". Он указал их как капитальные активы, а не как доход, как того требует закон (в Великобритании доходы облагаются налогом по более высокой ставке, чем капитал).

Издание People уточняет, что Гринт пытался уменьшить свои налоги, передав права на доходы от фильмов о Гарри Поттере своей компании. Это должно было сделать его доходы похожими на капитал. При этом суд признал, что Руперт полагался на своего отца и бухгалтеров в этих делах и не знал всех деталей. Но, несмотря на это, актеру все равно придется заплатить требуемую сумму.

Напомним, сейчас готовится к производству сериал по книгам Джоан Роулинг о Гарри Поттере с новыми актерами. Над проектом работают стриминговая компания Warner Bros. Discovery и сервис Max. Автор оригинальной истории выступит в качестве исполнительного продюсера и консультанта.