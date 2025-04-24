У Эдиты Пьехи обнаружили признаки возрастной деменции

У 87-летней Эдиты Пьехи ухудшилось здоровье – у звезды советской эстрады врачи заподозрили возрастную деменцию и диагностировали гипертонию. Как сообщает источник, артистка страдает от нарушений памяти и периодической дезориентации.

Состояние певицы усугубилось на фоне малоподвижного образа жизни: за последнее время Пьеха набрала около 30 килограммов. Избыточный вес дал дополнительную нагрузку на сердце – отсюда частые скачки давления и гипертонические кризы. По информации источника, к дому звезды регулярно приезжают медики, чтобы стабилизировать ее состояние с помощью уколов.

Сегодня артистка практически не выходит в свет и редко общается с прессой. Почти все свое время Эдита Станиславовна проводит в загородном доме в деревне Северная Самарка под Петербургом. Она живет одна, но за ней постоянно наблюдает персонал.

Напомним, Эдита Пьеха – одна из самых узнаваемых артисток в истории советской и российской эстрады. Ее песни стали классикой, а харизма и сценическая энергия покорили не одно поколение зрителей.



