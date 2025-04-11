Пашу Техника похоронили в Москве

Прощание с рэпером Пашей Техником, при жизни носившим имя Павел Ивлев, стало событием, собравшим не только тысячи поклонников, но и вызвавшим масштабный резонанс. Официальная церемония прощания прошла в храме Петра и Павла в Лефортово – именно там когда-то проходило крещение артиста. Уже с раннего утра у церкви начали собираться толпы людей, и к началу церемонии их число превысило пять тысяч.

Среди пришедших – не только поклонники, но и друзья, коллеги по сцене, близкие. Гроб был окружен венками, в том числе от рэпера Гуфа. В прощании участвовали представители рэп-сцены, включая Птаху, Metox и участников группы Kunteynir, с которой начался творческий путь Ивлева.

Толпа фанатов заполнила окрестности, что вынудило власти привлечь сотрудников полиции и ОМОН. Были зафиксированы задержания, включая оператора дрона и девушку, выбежавшую на проезжую часть. В момент прощания царила напряженная атмосфера, и организаторам пришлось бороться с неадекватным поведением отдельных участников. Некоторые из присутствующих, как сообщается, могли находиться под действием веществ.

Павел Ивлев скончался в Таиланде после тяжелого обострения состояния здоровья. Ему диагностировали полиорганную недостаточность, септический шок и серьезное поражение легких. Несмотря на попытки врачей стабилизировать состояние, артист умер в реанимации.

Похороны Паши Техника состоялись на Николо-Архангельском кладбище. Его провожали под аплодисменты и скандирование имени, в белом гробу, как просила семья