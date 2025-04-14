Кэти Перри станет первой в истории певицей полетевшей в космос

Уже 14 апреля в 15:00 по московскому времени невеста миллиардера Джеффа Безоса, телеведущая и пилот Лорен Санчес отправится в суборбитальный полет на корабле Blue Origin – и сделает это в компании исключительно женщин. Миссия планирует стать не только исторической, но и самой стильной в истории космических путешествий.

Полет длится чуть больше 10 минут, но подготовка к нему – как к церемонии "Оскар": роскошные наряды, интервью в модных глянцах и даже наращенные ресницы.



Санчес отправится вместе с поп-звездой Кэти Перри, телеведущей Гэйл Кинг, бывшим инженером NASA Айшей Боу, правозащитницей Амандой Нгуен и продюсером кино Кериэнн Флинн. Вместе они появились на обложке журнала Elle, рассказав о тренировках, эмоциях и... косметичках, без которых никто не собирается стартовать.



"Если бы я могла взять весь свой бьюти-арсенал в капсулу, я бы это сделала", – пошутила Кэти Перри. Лорен Санчес в ответ добавила: "Мои ресницы приклеены намертво. И они полетят вместе со мной".



Этот рейс станет первым полностью женским космическим экипажем со времен полета Валентины Терешковой в 1963 году. В память об этом Санчес недавно появилась на мероприятии с клатчем в виде матрешки-космонавта и числом "1963" на шлеме – дань уважения легендарной советской космонавтке. А вот Кэти Перри станет первой поп-звездой, слетавшей в космос.



Невзирая на юмор и фотосессии, полет требует дисциплины: капсулы Blue Origin оснащены всем необходимым, включая специальные подгузники – обязательный элемент для всех участников в условиях невесомости.



Интересно, что для Санчес это только начало насыщенного года. В июне она станет женой Джеффа Безоса. Свадьба запланирована в Венеции, и это, по слухам, будет не просто пышное торжество, а "свадьба десятилетия". Отели Gritti Palace и Aman Venice уже забронированы под их даты, а список гостей включает звезд уровня Опры Уинфри, Ким Кардашьян и Орландо Блума.