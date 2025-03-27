Джордж Клуни спровоцировал слухи о проблемах в браке с Амаль Клуни

Разговоры о кризисе в отношениях пары ходят с конца прошлого года. Тогда источники, близкие к Клуни, утверждали, что актер полностью погрузился в политику, поддерживал Камалу Харрис на выборах и практически не уделял внимания семье. После поражения Харрис Джордж оказался в непростом положении – он понял, что его мнение не так весомо, как ему хотелось бы.

Теперь Клуни полностью занят театром – его дебют на Бродвее с постановкой "Спокойной ночи и удачи" состоится через несколько дней. И неожиданное заявление актера о том, что он не желает видеть супругу на премьере в первых рядах, только подогрело разговоры о том, что в отношениях с женой у него не все в порядке. По данным источника, Джордж якобы заявил, что посадит Амаль в дальние ряды зала на самые дешевые места, чтобы не встречаться с ней глазами.

"Как бы Амаль ни гордилась карьерой мужа, их долгие расставания стали серьезным испытанием, – рассказал инсайдер. – Она привыкла к его кратковременным командировкам, но сейчас ситуация вышла на новый уровень".



Ранее пара приняла решение уехать из Голливуда, пожить подальше от шумихи и сосредоточиться на благотворительности. Однако актер снова вернулся в США и активно работает. По слухам, Амаль была недовольна его сотрудничеством с Брэдом Питтом в фильме "Волки". Ей казалось странным, что муж восстанавливает дружбу, которой долгое время не существовало.



Напомним, что супруги поженились 11 лет назад. До встречи с Амаль Джордж был убежденным холостяком и утверждал, что не создан для семьи. Но она изменила его взгляды, и теперь они воспитывают семилетних двойняшек – Эллу и Александра.