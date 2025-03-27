Умер ведущий шоу "Царь горы", заслуженный артист России Алексей Веселкин

В Москве ушел из жизни заслуженный артист России Алексей Веселкин. Телеведущего, актера и радиожурналиста не стало на 64-м году жизни. По данным СМИ, причиной смерти стала онкология, с которой он боролся долгие годы.

Тело Алексея Веселкина обнаружила его супруга поздно вечером в квартире на Пятницком шоссе. Прибывшие врачи лишь констатировали смерть. По информации источников, телеведущий страдал от лейкоза и в последнее время его состояние ухудшилось. Несмотря на болезнь, он до последнего надеялся на выздоровление и мечтал вернуться к работе.

Алексей Веселкин был известен многим поколениям зрителей. Он вел культовые телепередачи "До 16 и старше", "Царь горы", "Детский час", а также работал на радио. Многим запомнился его голос в программе "Хочу все знать" на "Маяке". Помимо этого, Веселкин снимался в кино, в том числе в популярном сериале "Не родись красивой".

Коллеги и друзья телеведущего выражают соболезнования его семье. Его уход – большая потеря для телевидения, радио и театра.

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