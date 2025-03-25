Кристина Асмус рассталась с продюсером Ильей Бурцом

Кристина Асмус и Илья Бурец, чьи отношения стали достоянием общественности в конце 2024 года, тихо завершили свой роман, не придавая этому широкой огласки. Их союз, начавшийся с нежных чувств и стремительного сближения, закончился без конфликтов и драм – пара решила расстаться мирно, осознав, что так будет лучше для обоих, сообщил источник StarHit.

Асмус и Бурец познакомились на съемочной площадке проекта "Райцентр", где продюсер и актриса впервые оказались в совместной работе. Тогда у обоих ещё были отношения: Кристина встречалась с Романом Евдокимовым, а Илья был женат. Позже, после повторной встречи на одном из закрытых мероприятий, между ними вспыхнул роман. Отношения развивались динамично: актриса познакомила возлюбленного с дочерью, пара начала совместную жизнь, и казалось, все складывается благополучно.





Однако, несмотря на близость и взаимную поддержку, в какой-то момент чувства, как утверждают знакомые пары, стали угасать. Признаков расставания стало все больше: Кристина перестала публиковать совместные фотографии, а Илья появился на премьере своего нового проекта "Актерище" в одиночестве. Актриса даже не поздравила бывшего возлюбленного с премьерой, что только усилило слухи.

По словам близких к паре источников, разрыв произошел несколько недель назад. Их решение не сопровождалось ссорами – они просто пришли к взаимопониманию, что отношения себя исчерпали. История закончилась спокойно, без публичных заявлений и скандалов.

Во время романа Кристина Асмус делилась, что Илья Бурец был ей настоящей опорой в непростой период восстановления после травмы и операции на ноге. Он помогал ей справляться с физической болью и был рядом, когда она нуждалась в поддержке. В социальных сетях актриса с благодарностью говорила о его заботе, подчеркивая, насколько трогательной и надежной была его помощь.