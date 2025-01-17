Продюсер Дворцов считает, что Прилучный и Муцениеце договорились о судьбе сына

В прошлом году между Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце отношения стали еще более напряженными. После того как актриса смогла добиться повышения алиментов, звезда "Мажора" сделал ответный ход и тоже пошел в суд. 37-летний актер решил определить место жительства сына у себя. Несмотря на то, что суды еще идут и окончательное решение не принято, 11-летний Тимофей уже в конце лета переехал к отцу и перестал общаться с матерью.

Об этом рассказала сама Агата в своем блоге. Она заявила, что сын уезжал от нее любящим ребенком, но потом резко переменился и прекратил общаться. С августа Тимофей не виделся с мамой.



Между тем теперь Муцениеце не поднимает эту тему и, кажется, даже смирилась с тем, что мальчик от нее отстранился. Продюсер Сергей Дворцов считает, родители Тимофея просто между собой договорились, несмотря на то, что суд еще не вынес вердикт о том, где должен жить ребенок.



"Никто больше этой темы не касается, не плачет в соцсетях, а спокойно живет-отдыхает, можно сделать вывод, что Павел и Агата сели за стол переговоров", – высказался продюсер.

Многим сложно поверить в то, что после стольких лет конфликта звезды "Закрытой школы" смогли мирно урегулировать вопрос. Дворцов не исключает, что Павел просто надавил на Агату. По словам Сергея, Прилучный достаточно жесткий и вспыльчивый человек. "Даже на работе, на площадке, его все опасаются и стараются не злить", – рассказал Сергей.



Напомним, еще в 2020 году Агата вышла на связь вся в слезах с маминого телефона, потому что Павел выбросил ее гаджет в окно. Она заявила, что муж довел детей до слез и поднимал на нее руку. Через несколько месяцев супруги развелись.



Сейчас Муцениеце отдыхает на Мальдивах вместе со своим новым бойфрендом Петром Дрангой. Накануне 35-летняя актриса опубликовала фото поцелуя с ним.