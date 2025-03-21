Продюсер Дворцов считает, что на певицу Джанабаеву упал спрос из-за ее мужа Меладзе

Еще недавно Альбина Джанабаева блистала на сцене, а теперь ее главная аудитория – пользователи соцсетей. Бывшая солистка "ВИА Гры" практически перестала выступать и переключилась на блогерскую деятельность, записывая юмористические ролики. Однако не все считают это осознанным выбором. По словам продюсера Сергея Дворцова, на певицу попросту упал спрос, что связано с позицией ее супруга Валерия Меладзе.

Как утверждает Дворцов, в отличие от Меладзе, который все же продолжает гастролировать за границей, Джанабаева остается без концертных предложений. В России она пользовалась популярностью и зарабатывала порядка 1,3 миллионов рублей на корпоративах, но теперь ситуация изменилась. Продюсер уверен, что блогерство – это попытка артистки сохранить свою узнаваемость и влияние.

"На нее спрос упал в несколько раз. Поэтому там, где она сейчас находится с Меладзе, она записывает какие-то странные ролики для соцсетей. Делается это, чтобы снова свою значимость, популярность поднять", – передает слова продюсера интернет-издание "Страсти".





По информации СМИ, Альбина вместе с мужем проводит большую часть времени за границей. Пока Валерий Меладзе продолжает давать концерты для русскоговорящей публики, его жена занята развитием блога. При этом в марте певец ненадолго приезжал в Россию, но цели визита не раскрывал и супругу с собой не брал.

Ранее сообщалось, что во время визита в Москву Меладзе оштрафовали.