Валерия Меладзе оштрафовали на 7 тысяч рублей во время визита в Москву

Накануне сообщалось, что Валерий Меладзе посетил Москву. Теперь стало известно, что во время своего визита артист несколько раз превысил скорость и остановился в запрещенном месте, за что получил штрафы на сумму 7 тысяч рублей.

По информации СМИ, камеры зафиксировали нарушения в первых числах февраля. Первый раз Меладзе попался, проигнорировав скоростной режим на Можайском шоссе. На следующий день певец снова нарушил ПДД, и его автомобиль был замечен камерами в районе гостиницы "Украина" на Кутузовском проспекте. Позже аналогичное нарушение зафиксировали на Варшавском шоссе, но уже на другом авто певца – Mercedes-Benz GLS 400 d 4MATIC.

Кроме превышения скорости, артист получил штраф за остановку в неположенном месте. Однако перед вылетом в Баку, где у него был концерт, он успел оплатить все штрафы.

Хотя Валерий Меладзе официально не выступает в России, он периодически приезжает в страну, но старается не афишировать свои визиты. Известно, что певец владеет элитной недвижимостью в Московской области. Именно там останавливался артист в свой последний визит.





Кроме того, у Меладзе есть квартира в Москве, в районе Строгино, где проживает его 92-летняя мать. Это может быть еще одной причиной, по которой певец приезжает в Россию.

Сейчас артист активно гастролирует за рубежом. Недавно его заметили в московском аэропорту Шереметьево перед вылетом в Баку. Свидетели отмечают, что певец был в хорошем настроении и вел себя дружелюбно.

Хотя официально Меладзе объясняет свое отсутствие в российской концертной индустрии плотным графиком гастролей, есть мнение, что он опасается негативной реакции общественности. Однако на одном из своих концертов артист намекнул, что в будущем, возможно, снова будет выступать перед российской аудиторией без необходимости покидать страну.

Ранее сообщалось, что Меладзе призвали к извинениям.