"Она стала другим человеком": как изменилась Мелания Трамп к возвращению в Белый дом

Возвращение в Белый дом преобразило Меланию Трамп. Теперь она выглядит более уверенной и независимой, чем четыре года назад. В строгом деловом костюме, который мог бы украсить любое заседание совета директоров, новая первая леди демонстрирует решительность и готовность взять на себя ответственность.

За время вне политической арены Мелания сосредоточилась на семье, особенно на воспитании сына Баррона. Теперь, когда он поступил в университет, она может больше времени уделять общественным проектам. Ее команда отмечает значительный рост уверенности в себе за последние месяцы.

"Она стала другим человеком по сравнению с тем, кем была восемь лет назад. На этот раз чувствуется другая энергия", – отметила официальный фотограф Мелании Режин Мао.

Мелания сохраняет приоритеты: ее муж Дональд Трамп и сын Бэррон остаются главными в ее жизни. "Она всегда рядом с мужем. Он в центре внимания, ей не нужно быть там, где находится свет. Она отличная вторая скрипка", – добавляет Режин. При этом первая леди продолжает работать над своими благотворительными инициативами, такими как кампания Be Best против кибербуллинга и поддержка детей-сирот.

Несмотря на свой деловой стиль, Мелания Трамп остается приветливой и доступной для окружающих. Стилист Эрве Пьер рассказал, что она предпочитает сама упаковывать вещи и даже готовить кофе.

"Если вы думаете о женщине, окруженной слугами, вы ошибаетесь", – говорит он.

Жена 45-го и 47-го президента США работает с раннего утра до поздней ночи, а также ценит возможность учиться у других. При этом она гордится своими убеждениями и проявляет непоколебимую уверенность, говоря о темах, которые знает глубоко или тщательно изучила, отметил дизайнер интерьеров Тхам Каналикхам.

Мелания Трамп продолжает сотрудничество с дизайнерами интерьера и моды, уже успев оставить свой след в оформлении Белого дома. На этот раз она планирует сделать акцент на американском мастерстве и искусстве, создавая пространство, которое будет отражать лучшие качества страны.

Ранее Мелания Трамп удивила образом на инаугурации Дональда Трампа. Подробнее об этом рассказывал журнал "Клео.ру".