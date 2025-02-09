"Она стала другим человеком": как изменилась Мелания Трамп к возвращению в Белый дом

 282

Приближенные к первой леди люди поделились мнением о ней.

Возвращение в Белый дом преобразило Меланию Трамп. Теперь она выглядит более уверенной и независимой, чем четыре года назад. В строгом деловом костюме, который мог бы украсить любое заседание совета директоров, новая первая леди демонстрирует решительность и готовность взять на себя ответственность.

За время вне политической арены Мелания сосредоточилась на семье, особенно на воспитании сына Баррона. Теперь, когда он поступил в университет, она может больше времени уделять общественным проектам. Ее команда отмечает значительный рост уверенности в себе за последние месяцы.

"Она стала другим человеком по сравнению с тем, кем была восемь лет назад. На этот раз чувствуется другая энергия", – отметила официальный фотограф Мелании Режин Мао.

Мелания сохраняет приоритеты: ее муж Дональд Трамп и сын Бэррон остаются главными в ее жизни. "Она всегда рядом с мужем. Он в центре внимания, ей не нужно быть там, где находится свет. Она отличная вторая скрипка", – добавляет Режин. При этом первая леди продолжает работать над своими благотворительными инициативами, такими как кампания Be Best против кибербуллинга и поддержка детей-сирот.

Несмотря на свой деловой стиль, Мелания Трамп остается приветливой и доступной для окружающих. Стилист Эрве Пьер рассказал, что она предпочитает сама упаковывать вещи и даже готовить кофе.

"Если вы думаете о женщине, окруженной слугами, вы ошибаетесь", – говорит он.

Жена 45-го и 47-го президента США работает с раннего утра до поздней ночи, а также ценит возможность учиться у других. При этом она гордится своими убеждениями и проявляет непоколебимую уверенность, говоря о темах, которые знает глубоко или тщательно изучила, отметил дизайнер интерьеров Тхам Каналикхам.

Мелания Трамп продолжает сотрудничество с дизайнерами интерьера и моды, уже успев оставить свой след в оформлении Белого дома. На этот раз она планирует сделать акцент на американском мастерстве и искусстве, создавая пространство, которое будет отражать лучшие качества страны.

Ранее Мелания Трамп удивила образом на инаугурации Дональда Трампа. Подробнее об этом рассказывал журнал "Клео.ру".

Евгений Елисеев

Редактор

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.