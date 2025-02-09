Актер Олег Стриженов скончался на 96-м году жизни

Народный артист СССР Олег Стриженов скончался на 96-м году жизни. Об этом сообщила его помощница, подтвердив информацию о кончине актера в беседе с журналистами. За несколько дней до этого стало известно об экстренной госпитализации актера.

Олег Александрович стал легендой отечественного кинематографа благодаря своим выдающимся ролям в таких фильмах, как "Овод", "Сорок первый", "Капитанская дочка", "Хождение за три моря", "Белые ночи", "Приступить к ликвидации" и других. Помимо работы в кино, он активно выступал на театральной сцене, служил в различных театрах, включая Мастерскую "12" Никиты Михалкова.

За свою долгую карьеру Стриженов получил множество наград и званий, например "За вклад в отечественный кинематограф" премии "Золотой орел". Его творческое наследие остается важной частью культуры и истории российского искусства.