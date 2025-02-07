Сергей Лазарев прилетел в Дубай ради отдыха с семьей после путешествия по Южной Америке

Практически весь январь 2025 года 41-летний певец Сергей Лазарев провел за границей. Артист исполнил давнюю мечту – посетил ряд стран Южной Америки. Он побывал не только в Бразилии и Аргентине, но и в Чили, Перу и Боливии. Незабываемое путешествие завершилось на приятной ноте – встречей с родными. Правда, не в Москве, а в Дубае.

Сергей решил провести с близкими последние дни отпуска. Так, в ОАЭ прилетели мама певца, его дети, а также племянница. Оказавшись вместе с родными, исполнитель хита "В самое сердце" сделал с ними снимок на память и выложил его в интернет, отчитавшись поклонникам о своем местонахождении.





Лазарев рассказал, что разместил близких в огромном номере, где места хватило каждому. Однако его мысли все чаще занимает работа, к которой он приступит, как только вернется в Россию. Сергей как постоянно гастролирующий артист продолжит свой тур. Уже 19 февраля он выступит в Волгограде.

В то же время Сергей Лазарев, не жалея сил и голоса, готовится к новому шоу. В октябре начнется его тур "Шоумен". Первые выступления пройдут в Санкт-Петербурге и Москве – 11 и 18 октября соответственно.