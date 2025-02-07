Брюс Уиллис больше не может говорить из-за деменции

Легенда Голливуда, звезда "Крепкого орешка" Брюс Уиллис больше не может говорить. О тяжелом состоянии актера рассказала его дочь, Таллула Уиллис.

О том, что у Брюса диагностирована лобно-височная деменция, стало известно в 2023 году. Тогда же появились тревожные новости о том, что он перестал узнавать Деми Мур – свою бывшую жену и мать троих его дочерей.

С тех пор болезнь стремительно прогрессировала. Сейчас актер практически не выходит из дома, а его близкие признаются, что серьезно переживают за его жизнь.



Несмотря на болезнь, недавно Брюс все же появился на публике. Его жена Эмма Хеминг опубликовала видео, на котором актер встречается со спасателями из Лос-Анджелеса, помогающими в борьбе с пожарами, который выкосил несколько элитных райнов в начале 2025 года.



В ролике Уиллис молча жмет руки полицейским и с трудом улыбается. Этот момент глубоко тронул его дочь Таллулу, которая не смогла сдержать эмоций.

"От этого у меня разрывается сердце", – заявила наследница актера.

Фанаты звезды по всему миру поддерживают его семью в этот непростой период. Несмотря на все трудности, Брюс Уиллис остается настоящим героем – как на экране, так и в жизни.

Ранее жена Брюса Уиллиса призналась, что чувствует "тяжесть в сердце" в 17-ю годовщину знакомства.