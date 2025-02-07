Брюс Уиллис больше не может говорить из-за деменции

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Об этом сообщила дочь актера.

Легенда Голливуда, звезда "Крепкого орешка" Брюс Уиллис больше не может говорить. О тяжелом состоянии актера рассказала его дочь, Таллула Уиллис.

О том, что у Брюса диагностирована лобно-височная деменция, стало известно в 2023 году. Тогда же появились тревожные новости о том, что он перестал узнавать Деми Мур – свою бывшую жену и мать троих его дочерей.

С тех пор болезнь стремительно прогрессировала. Сейчас актер практически не выходит из дома, а его близкие признаются, что серьезно переживают за его жизнь.

Брюс Уиллис с дочерьми. Фото: соцсети/@brucewillisbw
Несмотря на болезнь, недавно Брюс все же появился на публике. Его жена Эмма Хеминг опубликовала видео, на котором актер встречается со спасателями из Лос-Анджелеса, помогающими в борьбе с пожарами, который выкосил несколько элитных райнов в начале 2025 года.

В ролике Уиллис молча жмет руки полицейским и с трудом улыбается. Этот момент глубоко тронул его дочь Таллулу, которая не смогла сдержать эмоций. 

"От этого у меня разрывается сердце", – заявила наследница актера.

Фанаты звезды по всему миру поддерживают его семью в этот непростой период. Несмотря на все трудности, Брюс Уиллис остается настоящим героем – как на экране, так и в жизни. 

Ранее жена Брюса Уиллиса призналась, что чувствует "тяжесть в сердце" в 17-ю годовщину знакомства.

Елизавета Федорова

Редактор

 

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