Актер Матросов на Porche столкнулся с полицейской машиной: сотрудник в тяжелом состоянии

Сегодня утром в Москве произошло серьезное ДТП с участием известного актера театра и кино Дениса Матросова. Его автомобиль Porsche попал в аварию с машиной ДПС, которая двигалась с включенными спецсигналами. В результате столкновения травмы получили двое – сам артист и сотрудник полиции. Последний находится в тяжелом состоянии.

Авария случилась на улице Череповецкой в районе Лианозово около 11 утра. По предварительной информации, автомобиль актера двигался на разрешающий сигнал светофора, тогда как патрульная машина ехала по выделенной полосе с включенными маячками.

На место происшествия оперативно прибыли бригады скорой помощи и наряды полиции. Очевидцы утверждают, что звезда сериалов "Счастливый билет" и "Дочки-матери" сильно ударился ногой и находился в состоянии шока.

Сообщается, что в тот день Денис Матросов отвез ребенка в школу, а на обратном пути попал в аварию. К счастью, в машине не было ни его жены, ни сына – автомобиль принадлежит супруге артиста Марии Куликовой. Как только жена узнала о происшествии, она сразу приехала к месту событий, чтобы поддержать мужа. Сейчас пара вместе разбирается в деталях случившегося.

Пока звезда сериалов воздерживается от подробных комментариев, но известно, что сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства происшествия. Окончательные выводы о причинах ДТП и виновных будут сделаны по результатам проверки.