Народного артиста СССР Олега Стриженова госпитализировали с инфарктом мозга

95-летний народный артист Олег Стриженов был срочно доставлен в больницу с инфарктом мозга. Однако врачи смогли стабилизировать его состояние, и сейчас он находится под наблюдением специалистов.

Сообщается, что у звезды советского кино произошел ишемический инсульт – серьезное нарушение мозгового кровообращения, которое требует немедленного медицинского вмешательства. Врачи оперативно оказали помощь артисту, после чего он провел около месяца под наблюдением специалистов.

Сын актера, режиссер и сценарист Александр Стриженов, прокомментировал состояние отца. Он отметил, что сложно не иметь болезней в его возрасте. Однако, главное, что его состояние под контролем.

Олег Стриженов – живая легенда кино своего времени. Его культовые роли в таких фильмах, как "Звезда пленительного счастья", "Овод", "Белые ночи" и других, сделали его одним из самых известных актеров.

Несмотря на возраст и перенесенное заболевание, артист остается под присмотром врачей, и как уверяет его семья, чувствует себя хорошо.

Ранее сообщалось, что певец Вадим Стройкин выпал из окна своей квартиры и скончался.