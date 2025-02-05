Певица Ханна случайно раскрыла пол ребенка Давы и Мари Краймбрери

Певица Мари Краймбрери наконец подтвердила слухи, которые уже несколько месяцев будоражили поклонников – она ждет первенца! Отец будущего малыша – блогер и музыкант Дава (Давид Манукян). Пара официально объявила о грядущем пополнении в семье, и теперь соцсети буквально взорвались от поздравлений.

Фанаты давно подозревали, что Мари в положении: внимательные подписчики замечали, что артистка стала выбирать более свободные наряды и меньше появляться на публике. И вот, наконец, догадки подтвердились! Правда, главное откровение случилось случайно – пол ребенка раскрылся благодаря… неосторожному комментарию певицы Ханны. Восторженная подруга Мари не смогла сдержать эмоции и выдала тайну в соцсетях.

"Наконец-то я могу не бояться проболтаться! Поздравляю вас, люблю! И жду-не дождусь, когда смогу обнять этого красавчика!" – радуется подруга Краймбрери.



Ключевое слово – "красавчик", намекающее, что у пары родится сын. Конечно, ни Мари, ни Дава пока официально этого не подтвердили, но поклонники уверены: сюрприза уже не не будет.



После долгожданного объявления о беременности в комментариях под постом Мари появились теплые слова от звезд шоу-бизнеса. Юлия Зиверт, Регина Тодоренко, Ксения Бородина, Ида Галич, Зоя Бербер – все они пожелали будущим родителям счастья и легкой беременности певице.



Интересно, что мама Давы, судя по всему, в полном восторге от выбора сына. В отличие от его предыдущих отношений с Ольгой Бузовой, которые сопровождались громкими скандалами этот союз одобрен родными. Теперь фанаты ждут, когда Мари и Дава поделятся новыми подробностями – например, расскажут, какое имя выбрали для малыша.



Ранее сообщалось, что возлюбленная Давы отреагировала на его поцелуй с Бузовой в эфире шоу "Сокровища императора".