56-летний Хью Джекман планирует снова жениться после развода с Деборрой-Ли Фернесс

Голливудский актер Хью Джекман решил связать себя узами брака со своей возлюбленной, актрисой Бродвея Саттон Фостер. По крайней мере, так сообщают источники Daily Mail, рассказывая о том, как во время разлуки 56-летняя звезда фильма "Величайший шоумен" сильно скучает по своей возлюбленной.

История любви Джекмана и Фостер началась во время их совместной работы над бродвейскими проектами. Их отношения стали достоянием общественности в начале этого года, когда пару заметили вместе в ресторане In-N-Out Burger в Лос-Анджелесе.

Однако Хью пока не может вступить в брак, не решив все вопросы, касающиеся развода с Деборрой-Ли Фернесс. Напомним, они были вместе почти 30 лет и объявили о расставании в сентябре 2023 года. В этом браке появились на свет двое детей. Пара воспитала сына Оскара (24 года) и дочь Аву (19 лет).

Вполне вероятно, что процесс раздела имущества может оказаться сложным. Как сообщают таблоиды, состояние Хью Джекмана и Деборры-Ли Фернесс оценивается примерно в 250 миллионов долларов, и отсутствие предварительного брачного контракта может превратить процедуру развода в "грязный" процесс. Недвижимость, приобретенная за годы совместной жизни, включает элитные объекты в Нью-Йорке, Австралии и на восточном побережье США.