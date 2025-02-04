Умер российский актер и танцор Петр Чеботарев

В мире танцевального искусства ушла эпоха – на 73-м году жизни скончался легендарный российский танцор, педагог и артист Петр Чеботарев.

Петр родился в Вольске и посвятил свою жизнь танцу. Еще в студенческие годы он познакомился с Аллой Вальковой, которая стала не только его партнершей по паркету, но и спутницей жизни. В 1975 году они сформировали свой танцевальный дуэт, а спустя семь лет перешли в профессиональную категорию. Их выступления завоевали признание как в СССР, так и за его пределами: пара представляла Советский союз на престижных международных конкурсах в Европе, включая Чехословакию, Польшу, Венгрию и Австрию.

Вклад Чеботарева в развитие танцевального искусства сложно переоценить. В 1990 году он завершил карьеру исполнителя, но остался в профессии, став руководителем объединения "Ритм" и передавая свой опыт молодому поколению танцоров.

Кроме сцены, Чеботарев пробовал себя и в кинематографе. В 1983 году он дебютировал в фильме "Тайна виллы "Грета", где работал с такими звездами, как Юрий Соломин и Олег Анофриев. Позже он снялся в драме "На исходе ночи", созданной в сотрудничестве СССР и ГДР, где его коллегами по съемочной площадке стали Донатас Банионис и Иннокентий Смоктуновский.

Прощание с артистом прошло в Храме Петра и Павла в Лефортово, а похоронен он на Перепеченском кладбище.

Ранее сообщалось о смерти звезды культового фильма "Бумер".