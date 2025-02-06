Наоми Кэмпбелл назвала клеветой обвинения в растрате благотворительной помощи

Наоми Кэмпбелл заявила, что обвинения в растрате средств благотворительного фонда – клевета. Она намерена обжаловать пятилетний запрет на участие в управлении благотворительными фондами. Супермодель заявила, что против нее была организована целая кампания, а в расследовании комиссии использовалась поддельная электронная почта, с помощью которой кто-то выдавал себя за нее.

Расследование, инициированное Комиссией по благотворительности Великобритании, выявило серьезные нарушения в работе фонда Fashion for Relief, основанного Кэмпбелл. В частности, часть средств благотворительной организации якобы пошла на роскошные отели, спа-процедуры и даже сигареты.

Сама Наоми утверждает, что не контролировала деятельность фонда и доверила управление юристу. Теперь, по ее словам, она намерена добиться справедливости и наказания для тех, кто действительно виноват в финансовых махинациях.

"С момента публикации отчета комиссии я борюсь за правду. То, что уже удалось выяснить, шокирует. Это только начало", – заявила 54-летняя модель.



Кэмпбелл также подчеркнула, что никогда не занималась благотворительностью ради личной выгоды и намерена доказать свою невиновность.



Фонд Fashion for Relief был создан для помощи в борьбе с бедностью и поддержки образовательных инициатив. Однако расследование показало, что в период с 2016 по 2022 год только 8,5% расходов фонда действительно направлялись на благотворительные цели. Кроме того, комиссия установила, что руководство фонда не контролировало расходы и не оценивало эффективность мероприятий по сбору средств.

Супермодель утверждает, что была не в курсе многих решений, принятых от имени фонда, и не получала никакой личной выгоды от деятельности организации.

"Я никогда не получала денег за свою работу в Fashion for Relief и не предъявляла фонду никаких личных счетов", – заявили представители Наоми.





Ранее Кэмпбелл признала, что не уделяла фонду должного внимания, но подчеркнула, что не участвовала в финансовых махинациях. Наоми Кэмпбелл, а также двое ее коллег – Бьянка Хельмих и Вероника Чоу – получили запрет на участие в управлении благотворительными организациями на 5, 9 и 4 года соответственно. Сам фонд Fashion for Relief был официально закрыт в 2023 году.

Ранее сообщалось, что Бьянка Цензори не понесет ответственность за то, что разделась на красной дорожке "Грэмми-2025".