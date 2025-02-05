Бьянка Цензори не понесет юридическую ответственность за обнажение на "Грэмми"

Казалось, жена Канье Уэста, австралийская фотомодель Бьянка Цензори вряд ли сможет удивить публику откровенным внешним видом, но у нее получилось. Она появилась на красной дорожке "Грэмми-2025" вместе со своим супругом. Прямо перед камерами девушка сбросила шубу, чтобы продемонстрировать "голое" платье, под которым не было нижнего белья.

Фотографы сделали массу снимков обнаженной Цензори, чем обеспечили ажиотаж вокруг самого события. Канье Уэст, изучая статистику, обратил внимание, что его короткое появление с женой на красной дорожке "Грэмми" привлекло больше внимания, чем сама церемония. Бьянку в прозрачном платье искали в интернете чаще, чем победителей премии.

Вместе с тем появились слухи о том, что пару выгнали с церемонии, а супруге рэпера грозит серьезное наказание. В последнем усомнился адвокат из Калифорнии Андреа Огунтула. По его словам, для Бьянки Цензори никаких юридических последствий не будет, хоть ее и так называемый перформанс на "Грэмми" выходит за рамки приличия.

Теоретически можно привлечь жену Канье Уэста к ответственности, вспомнив определенные статьи. Однако это никто не станет делать, считает юрист.