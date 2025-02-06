Певец Вадим Стройкин выпал из окна своей квартиры и скончался

58-летний бард, поэт и преподаватель гитары Вадим Стройкин погиб, выпав из окна своей квартиры на Парфеновской улице в Санкт-Петербурге.

Известно, что в момент происшествия в квартире проходил обыск, связанный с расследованием, в котором фигурировал музыкант. В какой-то момент артист отлучился на кухню, чтобы попить воды. Затем его обнаружили мертвым. Следственный комитет уже начал проверку обстоятельств случившегося.

Вадим Стройкин родился на Урале и с юных лет был увлечен музыкой. Его творческий путь включал не только авторскую песню, но и работу на радио, где он вел программу "Антология авторской песни". Позднее он занялся путешествиями и даже основал туристическую фирму.

Музыкант получил образование в Британской школе журналистики. Он был человеком разносторонним: успел попробовать себя в журналистике, но в конечном итоге посвятил себя музыке и обучению игре на гитаре. Последние годы жизни Стройкин провел в Санкт-Петербурге, где вел онлайн-уроки по игре на музыкальном инструменте.

Новость о трагедии потрясла близких музыканта и его учеников. В соцсетях коллеги и друзья выражают соболезнования, называя Стройкина талантливым, глубоким и искренним человеком.

Пока официальных заявлений о причинах произошедшего нет, но следователи продолжают выяснять все детали трагического инцидента.

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