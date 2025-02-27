Елена Блиновская в суде заявила о раскаянии и попросила об альтернативном наказании

В Савеловском суде Москвы проходит заключительный этап судебного процесса по делу Елены Блиновской, известной в медиапространстве как "королева марафонов желаний". Блогер, обвиняемая в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и незаконном обороте средств, выступила с последним словом, выразив раскаяние и попросив суд учесть возможность альтернативного наказания.

Адвокаты Блиновской подали ходатайство с просьбой освободить блогера от уголовного преследования, ссылаясь на истечение срока давности. Однако прокурорская сторона требует строгого наказания – шесть лет лишения свободы, а также штраф в размере 1,5 миллиона рублей и запрет на ведение коммерческой деятельности сроком на пять лет.

Напомним, что финансовые претензии к Блиновской возникли после выявления схем уклонения от налогов, использованных в период с 2019 по 2021 годы. По версии следствия, блогер не заплатила более 900 миллионов рублей налогов, применяя незаконные методы дробления бизнеса. Общая задолженность перед Федеральной налоговой службой оценивается в 1,4 миллиарда рублей.

В рамках дела суд ранее наложил арест на активы Елены Блиновской, включая недвижимость и дорогостоящие автомобили. Однако даже их продажа не покрывает задолженность перед государством. В ноябре 2024 года суд официально признал бизнесвумен банкротом, что привело к приостановке взыскания части долгов налоговыми органами. Тем не менее, финансовый управляющий был назначен для реализации ее имущества.

В апреле 2023 года блогер была задержана при попытке покинуть Россию. В ходе расследования Елена признала свою вину в уклонении от уплаты налогов, но отвергла обвинения в легализации денежных средств, утверждая, что не причастна к предполагаемым незаконным операциям.

В суде Елена Блиновская подчеркнула, что ее наказание отразится на семье и детях, которым требуется ее присутствие. По словам блогера, в ее обязанности входит воспитание четырех несовершеннолетних детей, один из которых скоро пойдет в школу, а старший сын заканчивает девятый класс.