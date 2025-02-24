Елена Ваенга прервала концерт в Твери из-за смерти зрительницы

Во время концерта известной певицы Елены Ваенги в тверском ДК "Пролетарка" произошла трагедия – скончалась 71-летняя женщина. По предварительным данным, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Пенсионерка пришла на концерт вместе с подругой. В какой-то момент обе почувствовали себя плохо. Инцидент произошел во время антракта, когда женщина направлялась к выходу из зала. Она внезапно потеряла сознание, после чего очевидцы оперативно вызвали скорую помощь и начали искать врачей среди зрителей. Однако спасти пострадавшую не удалось – прибывшие медики лишь констатировали смерть. Ее подругу, которая также почувствовала недомогание, удалось стабилизировать.

Зрители концерта отмечали, что в зале было душно, многим было тяжело дышать. Согласно информации источников, причиной могла стать работа системы отопления – калорифер был отключен, но организаторы заверяли, что температурный режим оставался в норме. Тем не менее, жалобы на духоту поступали от нескольких посетителей мероприятия.

Елена Ваенга, узнав о трагическом происшествии, приняла решение прервать концерт. Она вышла на сцену и заявила, что не может продолжать выступление, когда в фойе лежит тело умершего человека. При этом певица пообещала своим поклонникам, что вернется в Тверь и проведет дополнительный концерт, куда можно будет прийти по тем же билетам.

На момент происшествия в зале находилось большое количество зрителей, и первая часть выступления прошла без эксцессов. Однако после случившегося организаторы столкнулись с недовольством некоторых гостей, которые хотели, чтобы концерт продолжился. Несмотря на это, Ваенга осталась непреклонной в своем решении.