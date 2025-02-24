SHOT сообщил об отказе Ефремову в УДО из-за запрещенного предмета в его камере

Актер Михаил Ефремов, который находится в колонии за смертельное ДТП уже пятый год, оказался в сложной ситуации, которая может поставить под угрозу его шансы на условно-досрочное освобождение (УДО). По данным SHOT, в ходе внезапной проверки среди личных вещей артиста был обнаружен мобильный телефон с доступом в интернет, что является серьезным нарушением правил содержания в колонии.

Как именно запрещенный предмет оказался в руках актера, остается неясным. В исправительном учреждении существует строгий контроль за наличием так называемых "гражданских предметов", и появление телефона вызывает массу вопросов.

В то же время адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко в беседе с ТАСС опроверг слухи о том, что его подзащитному уже отказали в УДО. По его словам, документы на досрочное освобождение пока даже не подавались, и распространяемая в СМИ информация является домыслом.

Ранее актер уже обращался к руководству колонии с просьбой о досрочном освобождении. В качестве аргументов он ссылался на проблемы со здоровьем, дисциплинированное поведение, регулярную работу в исправительном учреждении, а также участие в художественной самодеятельности. Кроме того, он неоднократно заявлял о своем искреннем раскаянии, посещал храм и принимал участие в религиозных обрядах.

Интересно, что в прошлом году Ефремова ожидали возможные послабления, однако в апреле он пропустил важное обязательное мероприятие в колонии, что привело к отказу в рассмотрении его ходатайства.

Напомним, Михаила Ефремова отправили в колонию на семь с половиной лет по решению суда – в июне 2020-го артист устроил аварию в центре Москвы. Пьяный актер выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль, водитель которого вскоре скончался от полученных травм.