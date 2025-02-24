Юра Борисов проиграл Кирану Калкину на SAG Awards

В воскресенье, 23 февраля, в Калифорнии прошла последняя перед "Оскаром" церемония вручения наград в этом киносезоне – премия Гильдии актеров (SAG Awards), где был представлен российский актер Юра Борисов. К сожалению, он не получил награду как лучший актер второго плана за работу в фильме Шона Бэйкера "Анора". Победу в номинации одержал актер Киран Калкин, который восхитил членов жюри игрой в "Настоящей боли".

Со статуэткой домой уехала и Деми Мур, сыгравшая главную роль в боди-хорроре "Субстанция". Тимати Шаламе выиграл в главной мужской номинации благодаря работе над байопиком "Боб Дилан: Никому не известный". У Зои Солданы, по мнению экспертов, была лучшая женская роль второго плана в этом киносезоне.

Фильм "Анора" с Марком Эйдельштейном, Майки Мэдисон и Юрой Борисовым не получил ни одну награду на SAG Awards. Но троица все равно вышла на сцену, чтобы представить картину. Правда, без казуса не обошлось. Марк, читая свою строчку телесуфлера, произнес имя Майки, которое на экране было лишь обозначением, что следующая говорит она.

Следующая остановка – премия "Оскар", на которую также номинирован Юра Борисов. Церемония пройдет в Лос-Анджелесе 2 марта.