Михаил Галустян оказался в санкционном списке Евросоюза

Европейский союз (ЕС) принял 16-й пакет экономических и индивидуальных санкций против России. В документе – список из 35 организаций и почти 50 человек, которые, как отмечается, несут ответственность за действия, которые "подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины". В этом списке оказался российский шоумен Михаил Галустян, который связан эксклюзивным контрактом с "Газпром-Медиа Холдингом".

Резидент Comedy Club – не единственная неожиданная персона в антироссийском документе Евросоюза. Под санкции также попали телеведущая Юлия Барановская, гимнаст, олимпийский чемпион Никита Нагорный, общественный деятель Кристина Потупчик и другие известные личности, среди которых преимущественно предприниматели и руководители российских компаний. Санкции введены и против восьми средств массовой информации, которую ведут свою деятельность в России.

Интересно, что ранее в санкционном списке ЕС оказалась певица Полина Гагарина, заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, народная артистка России Лариса Долина, а также журналист и основатель проекта LIFE Арам Габрелянов.