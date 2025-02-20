Иван Ургант объявил о скором старте своего зарубежного концертного тура

Российский телеведущий Иван Ургант объявил о старте своего зарубежного концертного тура под названием "Живой Ургант". Это событие обещает стать уникальным опытом для поклонников, так как формат шоу будет тесно связан с его популярной вечерней программой "Вечерний Ургант", адаптированной под живую аудиторию.

Тур начнется 16 апреля в израильском городе Хайфа, после чего Ургант посетит Тель-Авив (19 апреля), Ереван (21 апреля), Тбилиси (23 и 24 апреля) и Ташкент (26 апреля). В каждом городе программа будет уникальной, с новыми гостями, музыкальными номерами и специальными сюрпризами для зрителей. По словам организаторов, шоу будет не просто развлекательным, но и интерактивным, позволяющим зрителям стать частью происходящего на сцене.

Участники концерта смогут увидеть, как создается развлекательное шоу, а также стать его непосредственными героями. Это обещает быть динамичным и захватывающим выступлением, где Ургант может продемонстрировать все свои импровизационные способности.

Стоит отметить, что каждый концерт будет адаптирован под особенности местной публики, что делает каждый из них уникальным и неповторимым. Каждое шоу будет отличаться как в плане содержания, так и в музыкальной составляющей. Ни один концерт не будет повторять предыдущий, что гарантирует зрителям уникальный опыт на каждом мероприятии.

Также стоит отметить, что именно этот тур стал первой крупной гастрольной деятельностью Ивана Урганта за последние годы. Напомним, что после приостановки съемок передачи Первого канала "Вечерний Ургант", телеведущий сосредоточился на других проектах, не связанных с ТВ.