Стендап-комик и блогер Наташа Краснова: "Юмор – великолепная защита в стрессовой ситуации"

В Международный женский день звезда стендапа, писательница и бьюти-блогер Наталья Краснова сыграет новое шоу в концертном зале "Моспродюсер". Накануне премьеры журналист Клео.ру поговорил с ней о том, в чем женская сила и как чувство юмора помогает ее не потерять

В своей новой программе участница проектов "Comedy Батл" и "Смех без правил", автор нескольких книг и популярного блога Наташа Краснова обещает посмеяться над ситуациями, которые ей подкидывает жизнь (а они знакомы многим женщинам) и над глупыми людьми. Просит не обижаться, если вдруг узнаете себя.

– Наталья, мне кажется, вы – героиня нашего времени: смелая, смешная, независимая, selfmade woman. Ваш пародийный бьюти-блог тоже как манифест современной женщины, которой общество диктует, какой надо быть, и она честно старается – с переменным успехом. А как бы вы сами описали героиню нашего времени?

– Спасибо. Я даже заглянула в интернет, чтобы убедиться в том, что я достойна этого звания. Герои нашего времени – это люди, которые совершают акт самопожертвования ради общего блага. Не думаю, что мою жизнь можно назвать самопожертвованием, поскольку я стараюсь получать от этой жизни удовольствие. А тот факт, что мои книги приносят людям пользу, – это просто побочный эффект моей странной жизни. В моем понимании, героиня нашего времени – это женщина, которая отказывается от личной жизни, чтобы сделать неоценимый вклад в науку или искусство. Героиня нашего времени – это женщина, которая отказывается от карьеры и посвящает себя воспитанию своих детей. Это все примеры самоотверженности. А я… я просто живу жизнь, как попало. Потому что живу ее в первый раз. Совершаю ошибки. Героиня ли я? Вряд ли. Я просто человек.

– Какой типаж женщин вас вдохновляет? И какой раздражает?

– Меня вдохновляют сильные женщины. Женщины, которые не опускают руки в сложных ситуациях. Да, они могут, столкнувшись с проблемой, впасть в ступор. Могут рыдать. Могут лежать зубами к стенке и не хотеть жить. Но на следующий день они находят выход из этой ситуации и выбираются из проблемы. И живут счастливо (время от времени).

Меня раздражают тупые и агрессивные люди. Именно в таком сочетании качеств. Добрые и тупые не раздражают. Они говорят глупости, но несут умеренный позитив. Умные и агрессивные тоже не раздражают. Они, как доктор Хаус, иногда даже вызывают восхищение (но в жизни хочется держаться от них подальше). А вот когда человек агрессивен и туп одновременно, это мне не нравится.

Спорим, кто-то из вас поймал себя на мысли: "Ее раздражают такие люди, потому что она сама такая". Именно такой однобокий подход транслируют нам псевдопсихологи. Но не всегда мы в раздражающем человеке видим себя. Иногда этот человек просто не вписывается в нашу картину мира. Я понимаю, что глупые хамы существуют, просто стараюсь, чтобы они существовали где-то не рядом со мной. Раздражение иногда сигнализирует, что ваши границы кем-то нарушаются.

– Вы долго работали на телевидении в успешных проектах "Comedy Баттл" и "Смех без правил". Что вас разочаровало в телепроектах и о чем вспоминаете с теплом и любовью?

– Я помню, что после участия в проектах ТНТ, я (как и всякая наивная девочка) планировала проснуться знаменитой. Мне казалось, если по первому юмористическому каналу показали мое лицо, это лицо будут узнавать на улицах и просить у этого лица автографы. Но ничего этого не произошло. А до этого я пару раз в КВН мелькнула на Первом канале (что тоже ничего себе!). Ни один человек не подошел на улице и не сказал: "Я вас где-то видел". Я помню, как меня отрезвила эта реальность.

Но я с теплотой вспоминаю заезды на проект. Когда сотни талантливых людей собираются в одном месте (обычно это недорогая гостиница типа "Турист" или "Звездная") и неделю репетируют и ходят на редактуры. Вечерами мы собирались у кого-нибудь из ребят в комнате. Жаловались на редакторов, пели песни под гитару и отдыхали.





– В 2000-х появилось много успешных комедийных шоу, стендаперы из Comedy Club и Comedy Woman стали как новые рок-звезды собирать полные залы. Что помогает выдержать конкуренцию в комедийном жанре? Вы следите за творчеством коллег?

– Я часто прихожу на концерты стендап-комиков. Но это не стендаперы из Comedy Club и Comedy Woman. Это другие ребята. В основном это парни и девчонки из стендапа, а не из камеди. Не знаю, что им помогает выдерживать конкуренцию. Мне кажется, они просто талантливы и остаются настоящими, живыми на сцене, чувствуют зал. Мне очень нравятся Артем Винокур, Андрей Атлас, Лена Корнеева, Илья Раевский и другие. Ребят много, но они, насколько я знаю, не из Comedy Woman и не из Comedy Club.

– Расскажите, как проходит процесс подготовки новой программы: где черпаете вдохновение для шуток и подсматриваете темы?

– Стендап, мне кажется, должен базироваться на личной истории каждого комика. На его проблемах, на ситуациях, которые его волнуют. Но для этого у тебя должна быть жизнь и размышления о жизни. Если у тебя только жизнь (истории без осмысления), стендап получается неглубокий, поверхностный. Если у тебя только философские мысли, которые ни на чем не базируются и никак не откликаются тебе, стендап получается ненастоящим, неживым.

– В анонсе вашего шоу 8 марта написано, что вы смеетесь не над мужчинами или женщинами, а над тупыми людьми. Что для вас самый явный признак тупости? А скрытый, который не так легко обнаружить?

– Все относительно, друзья. Для каждого из нас есть своя граница тупости. Для меня, например, человек выглядит тупо, если он раз за разом совершает одно и то же действие и надеется на новый результат. Но некоторые называют это упорством и считают положительным качеством.

У меня есть знакомая, которая вступает в отношения только с женатыми. Расстается каждый раз по одной и той же причине: этот тоже не ушел от жены. Я спросила, понимает ли она, что надо менять стратегию. Она говорит: "Вода камень точит, когда-нибудь моя стратегия закончится счастливым браком!". Она называет себя упрямой и целеустремленной. Все наши общие знакомые называют ее тупой.

– У вас были в жизни ситуации, когда вас выручало чувство юмора?

– Скорее всего, были. Не могу их вспомнить. Зачастую мое чувство юмора создает такие ситуации, из которых меня приходится выручать.

Меня часто выручает моя эмпатия. Когда в соцсети мне написал какой-то агрессивный тип "всех блогеров надо собрать в один сарай и сжечь", я могла бы пошутить или высмеять его точку зрения, но это бы привело к эскалации конфликта. Потом я вдруг подумала: "Наверное, человеку плохо и он не нашел способ лучше, чтобы слить свой негатив". Потом я вдруг подумала: "Заблокируй его, Наташа". Но спросила себя: "А что, если ему даже поговорить не с кем?"

В итоге я просто осторожно уточнила у него в ЛС, что не так с моим блогом. Выяснилась, что "я давно на вас подписан, я обожаю ваш блог". Милый человек оказался. Хоть и нервный. Вот такое тоже случается. Иногда человеку просто нужно человеческое общение.

Но бывает, что у меня нет сил сопереживать человеку, поэтому я его тихо блокирую и помещаю в ЧС. Просто чтобы не разжигать костер взаимной ненависти на почве нехватки позитивных эмоций.

– Приходилось ли вам с помощью чувства юмора вытаскивать себя из подавленного состояния или даже депрессии?

– Юмор – великолепная защита в стрессовой ситуации, особенно, когда на тебя нападает оппонент. Юмор, как щит, им можно прикрыть уязвимые места. Но полечить щитом нельзя. Если рана уже зияет, нужны другие инструменты. Мне помогает уединение и разговор с умным человеком. Зачастую с самой собой. И еще музыка помогает.

– Есть ли у вас свой стилист и продумываете ли вы свой образ?

– Вы, наверное, издеваетесь. Я очень банально и уныло одеваюсь. Среди моих образов либо танго-платье из трикотажа, либо джинсы с водолазкой. Я чуть более изобретательна по стилю одежды, чем Стив Джобс. И то, только потому что он не носил платья.

Давайте честно: когда я приехала на съемку "Кто хочет стать миллионером" и привезла 4 варианта одежды, не подошел ни один! Мне собирали лук из одежды, которая не подошла ведущей этого шоу. Я там снимаюсь просто в чем-то.

Я никогда не буду иконой стиля, я уже это поняла и приняла. У меня другие таланты. Стиль – это не мое.

– Вы – автор нескольких бестселлеров о сексе и взаимоотношениях. Что из личного опыта вы описали в своих книгах? И есть ли какой-то общий лейтмотив, какая-то простая или сложная истина, которую вы хотите донести до женщин?

– Из своего опыта я описала практически все. И еще из опыта моих подруг и знакомых. Лейтмотивом, мне кажется, проходит одна простая истина: пока вы живы, из любой ситуации можно найти выход. Может, я напрямую это не говорю, но мои читательницы благодарят меня именно за мой оптимизм.

Одна девочка сказала: "Когда у меня все плохо, я смотрю на Вас, думаю: у Красновой было еще хуже, а она живет и радуется жизни… значит, и я смогу!".





– Что вас в последнее время сильно рассмешило?

– Возможно, вы сейчас сильно разочаруетесь во мне как в юмористе, но… мы с подругой выходили из караоке, и она сказала: "Краснова, кривоногое ты создание, держись за меня, а то упадешь!". И упала. И мы ржали обе. Она, лежа в сугробе. Я пыталась ее вытащить из этого сугроба. И охранник немного улыбнулся даже.

– Вы живете в родном Челябинске с двумя сыновьями. Почему не захотели переехать в Москву? Что вам нравится в родном городе и как там живется двум парням-подросткам?

– И с мужем. Я вообще-то с мужем живу, а не с детьми. И с собаками. Не знаю, почему, но мне хорошо в Челябинске. Можно долго ходить к психоаналитику и выяснять, почему мне в Москве не так хорошо, как в родном городе. А можно просто жить на Урале и наслаждаться жизнью.

– Вы однажды признались, что очень влюбчивая. А что в мужчине может вызвать сильные чувства? И как сделать, чтобы они быстро не затухали?

– Да что угодно. Зависит от мужчины. Или вы полагаете, что существуют универсальные качества, которые позволят влюбить в себя любого мужчину?

– У вас есть собственный способ, чтобы сохранить любовь? Или любовь не надо удерживать, наоборот, надо отпустить, и если она настоящая, то останется сама.

– Спорим, вы даже не сможете сформулировать ответ на вопрос, что такое любовь? Любовь же разная бывает… Ну, вот, например, я люблю жареную картошку. Как сохранить эту любовь? Да никак, она сама сохраняется. И наетые бока тоже, блин, сохраняются.

Или, например, я люблю своих детей. Как сохранить эту любовь? Да как будто тоже все само собой сохраняется.

– И последний вопрос в честь 8 марта. Что главное в женщине?

– В женщине (как, впрочем, и в мужчине) главное – оставаться человеком. А все остальные качества – по желанию.