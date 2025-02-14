Представители Канье Уэста опровергли слухи о разводе рэпера с Бьянкой Цензори

Вчера вечером по зарубежным СМИ разлетелась новость о расставании Канье Уэст и Бьянка Цензори. Источники, близкие к экс-супругу Ким Кардашьян, заявили, что Бьянка больше не может мириться с его скандальными заявлениями. Сообщалось, что Канье временно перебрался в отель Four Seasons в Лос-Анджелесе, а его жена осталась в их особняке в Беверли-Хиллз.

Еще одной причиной предполагаемого разлада называли недавнее появление Бьянки на премии "Грэмми" в откровенном наряде. Таблоиды писали, что после этого пара решила разойтись и уже готовится расторгнуть брачный союз.





Однако ночью представитель рэпера Майло Яннопулос выступил с официальным заявлением, в котором подчеркнул, что пара продолжает жить вместе. Он также отметил, что Канье и Бьянка сами сообщат о любых изменениях в их личной жизни, если таковые случатся.

"Они проведут День святого Валентина в Лос-Анджелесе. Если в их отношениях что-то изменится, они расскажут об этом лично. Пресса уже в пятый или шестой раз заявляет об их расставании, и все эти слухи не имеют оснований", – представитель рэпера прессе.

Напомним, появление Бьянки и Канье на премии "Грэмми-2025" вызвало критику в их адрес. На красную дорожку супруга музыканта вышла в шубе и абсолютно прозрачном платье. После этого пара покинула мероприятие, а сам Уэст стал вести себя еще более скандально.

Ранее Ким Кардашьян обвинили в копировании "голого" наряда Бьянки Цензори.