От последствий COVID-19 скончался актер Боб Бингхэм

На 79-м году жизни скончался американский актер и вокалист Роберт "Боб" Франклин Бингхэм, прославившийся благодаря своему участию в легендарной рок-опере "Иисус Христос – суперзвезда". В ней он исполнил роль первосвященника Каиафы, которая принесла ему мировую известность.

Бингхэм был одним из ключевых исполнителей в первой бродвейской постановке мюзикла, затем играл в его французской версии, участвовал в гастрольном туре по США, а позже появился в одноименном фильме 1973 года режиссера Нормана Джуисона. Кинолента оказалась настоящим хитом и удостоилась шести номинаций на премию "Золотой глобус".

По официальным данным, причиной смерти актера стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. О его кончине сообщила ритуальная служба, организовавшая похоронные мероприятия.

Будущий артист родился в 1946 году в Сиэтле. В начале своей карьеры он полностью посвятил себя сцене, но в конце 70-х годов принял неожиданное решение – отошел от театра и музыки, занявшись предпринимательской деятельностью. Он достиг успеха в бизнесе, став руководителем компании по производству застежек.

Сегодня поклонники и коллеги вспоминают Боба Бингхэма как человека с невероятно харизматичным голосом и сценическим обаянием.

Ранее сообщалось, что на 96-м году скончался актер Олег Стриженов.