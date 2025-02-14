У звезды сериала "Кухня" Людмилы Максаковой начались серьезные проблемы со здоровьем

Как сообщают источники, актриса уже несколько месяцев сталкивается с ухудшением зрения на обоих глазах – изображение стало размытым и искаженным. В декабре Людмила Максакова прошла лечение в офтальмологическом центре, где ей провели операцию по восстановлению положения искусственного хрусталика. Однако неприятные последствия травмы до сих пор дают о себе знать.

Кроме того, звезда сериала "Кухня" страдает от хронических проблем со слухом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Нарушения сердечного ритма также стали поводом для беспокойства.

Несмотря на эти сложности, в руководстве театра Вахтангова утверждают, что артистка чувствует себя замечательно. Руководитель театра Кирилл Крок сообщил, что Максакова недавно участвовала в гастролях в Сарове, а сейчас уже находится в столице.

Напомним, еще в 2023 году актриса упала на сцене прямо во время спектакля. В пьесе "Царь Эдип" Людмила Васильевна исполняла одну из главных ролей – царицу Иокасту. Актрису экстренно увезли на скорой помощи в больницу.

Ранее сообщалось, что звезде фильма "Чародеи" Екатерине Васильевой потребовалась скорая помощь.