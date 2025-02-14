Клип SHAMAN и Мизулиной набрал больше 100 тыс просмотров за три часа

Сегодня, в День всех влюбленных, Ярослав Дронов представил новый клип на песню "Я останусь с тобой". За три часа ролик набрал более 100 тысяч просмотров. Но обсуждают его не только из-за романтичной композиции, а еще и из-за загадочной связи SHAMAN с Екатериной Мизулиной.

О том, что их объединяет нечто большее, заговорили после неожиданного поцелуя в одной из московских школ. Там артист и глава "Лиги безопасного интернета" появились с концертом, который они разыграли среди учеников в рамках конкурса. В итоге счастливчиками стали ребята из школы №1409.





Во время общения с детьми ученики начали скандировать "Горько!", и SHAMAN, недолго думая, поцеловал Екатерину, слегка прикрыв лица рукой. Этот момент тут же стал вирусным, а поклонники заподозрили между ними роман. Масла в огонь подлил и клип на новую песню: нежные взгляды, тонкие намеки – поклонники уверены, что пара что-то скрывает.

Но официальных подтверждений пока нет. Сам SHAMAN лишь загадочно намекает: "Обо всем узнаете 9 марта на моей программе "Ты моя".

К слову, слухи об отношениях Дронова вспыхивают регулярно. Еще недавно его связывали с певицей Асият Сайгидовой, с которой он играет в спектакле о князе Владимире. Однако артист лишь улыбается и говорит: "Любая совместная работа порождает домыслы".

Ранее SHAMAN рассказал, почему 2024 год стал для него сложным.