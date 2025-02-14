Певец Бибер флиртует с артисткой Кеке Палмер после слухов о разрыве с женой

Пересуды о том, что в браке Джастина и Хейли Бибер назрел кризис, ходят уже давно. Сами супруги их не комментируют, но новые подробности, которые периодически попадают в Сеть, только подтверждают, что в паре разлад. Например, накануне Дня всех влюбленных 30-летний певец отправился на картодром в Санта-Кларите без Хейли. Для прогулки он выбрал образ в духе Дня святого Валентина – красные спортивные штаны, которые постоянно приходилось поддерживать, и розовую толстовку с капюшоном.

А сегодня поклонники заметили, что Бибер оставил, по их мнению, слишком лестный комментарий под фотографией актрисы Кеке Палмер, где она позирует в стильном кроп-топе и элегантной шелковой косынке.

"Она сказала, что я появляюсь как снег на голову", – кокетливо заявил певец, дополнив комментарий влюбленным эмодзи.





Ситуация накалилась еще больше после сообщений о том, что супруги проводят все больше времени отдельно. Недавно их заметили в нью-йоркском ресторане, но не вместе: Хейли покинула заведение в 16:30, а Джастин Бибер пришел спустя полчаса в компании друзей и ушел в одиночестве спустя два часа.

Инсайдеры утверждают, что проблемы пары усугубляются из-за личных сложностей певца. По словам источников, артист страдает от тревожности и избегает больших скоплений людей, что делает его практически затворником. Хейли, в свою очередь, якобы пытается помочь мужу справиться с этим, организовывая поездки и совместные выходы в свет.

На фоне растущего напряжения в семье близкие Хейли все чаще призывают ее разорвать отношения. "Она безумно его любит, но он – человек настроения, и его поведение часто бывает неприемлемым", – сообщил инсайдер. По слухам, модель надеялась, что после рождения их сына в августе 2024 года ситуация изменится, но пока улучшений не произошло.

Ранее Джастин Бибер объяснил, почему отписался от жены после слухов о разводе.