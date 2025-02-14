Арестованное имущество Блиновской и ее семьи оценили в один миллиард рублей

Общая стоимость арестованного имущества Елены Блиновской и семьи оценивается как минимум в один миллиард рублей. По сведениям Mash, конфискации подлежат обширные земельные наделы, элитные объекты недвижимости в Москве и Подмосковье, а также внушительная коллекция автомобилей премиум-класса.

Имущество Блиновских включает минимум 50 земельных участков, рассредоточенных по всей России. Значительная доля такой собственности – в Крыму: стоимость 17 участков в престижном поселке Семидворье и одного участка в Ялте превышает 300 миллионов рублей. Жилье в столице, в том числе шикарная квартира в Даниловском районе и другие объекты, оценивается примерно в 200 миллионов. Пригородные владения – дорогой дом в элитном коттеджном поселке вместе с прилегающей территорией – вносят в общую сумму дополнительно около 250 миллионов. Кроме того, в собственности семьи находятся объекты в Ярославле, Костроме и Республике Адыгея, суммарная стоимость которых достигает десятков миллионов рублей. Завершает перечень впечатляющий автопарк, оцененный в 106 миллионов.

Государственные органы требуют изъятия всего арестованного имущества для погашения налоговой задолженности. Счета Блиновских в различных банках также подлежат аресту. Стоит отметить, что после частичной реализации активов сумма претензий к Елене Блиновской снизилась с 918 до 587 миллионов рублей. В данный момент блогеру грозит реальное лишение свободы: прокуратура просит назначить горе-бизнесвумен шесть лет заключения в колонии общего режима, наложить штраф в размере полутора миллионов рублей и запретить осуществление предпринимательской деятельности.

Напомним, Елена Блиновская, задолжавшая налоговой колоссальную сумму, была задержана еще в апреле 2023-го, а спустя девять месяцев была отравлена в СИЗО за нарушение условий домашнего ареста.