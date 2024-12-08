"Думаю, не только у меня": SHAMAN рассказал, почему 2024 год стал для него сложным

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Певец появился на ежегодном фестивале со сценической женой.

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, стал одним из самых обсуждаемых участников фестиваля "Песня года", который прошел 7 декабря 2024 года в спорткомплексе "Мегаспорт". Певец появился в образе князя Владимира из одноименной этно-оперы, премьера которой запланирована на февраль 2025-го. Исполнителя хита "Я русский" сопровождала певица Соя, в мюзикле ей досталась роль жены великого князя – Рогнеды.

Встреча с Соей стала для Ярослава одним из особенных событий уходящего года. В этом признался SHAMAN во время беседы с журналистами. Однако артист не стал ни подтверждать, ни опровергать слух о романе с вокалисткой. Дронов, анонсируя премьеру этно-оперы, лишь отметил, что в феврале публика все увидит и услышит.

Певица Соя и певец SHAMAN. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру

В целом 2024 год, по словам SHAMAN'а, стал для него непростым. Ему пришлось пережить не одну потерю. Так, певец напомнил, что в этом году ушел из жизни художник по свету, с которым он тесно работал во время подготовки к концертам. Еще одной трагедией для артиста стала смерть его друга, руководителя пресс-службы Антона Коробкова-Землянского.

"Я думаю, не только у меня високосный год в целом был достаточно сложным", – добавил SHAMAN в беседе с "Клео.ру".

Певец SHAMAN. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру

В сентябре Ярослав Дронов развелся с Еленой Мартыновой после семи лет брака. Говоря о личной жизни, певец старается сохранить тайну. Он лишь признается, что расставание с супругой стало для него тяжелым событием.

Евгений Елисеев

Редактор

 

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