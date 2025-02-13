60-летняя Моника Беллуччи вышла в свет с новым цветом волос

Легендарная актриса посетила презентацию ювелирного бренда Cartier в Дубае. 60-летняя Моника Белуччи поделилась яркими кадрами с вечера, представив поклонникам свой неожиданный образ.

Для выхода на публику Моника выбрала элегантное черное платье от Balenciaga, выполненное из полупрозрачной ткани с роскошными блестящими элементами и ажурными деталями. Дополняло наряд эффектное бриллиантовое ожерелье Cartier с массивным камнем, а также стильный черный клатч. В макияже звезда сделала ставку на натуральные оттенки, а пряди уложила в мягкие локоны, что подчеркнуло естественную красоту.

Но больше всего обсуждений вызвало не платье, а новый оттенок волос актрисы. Поклонники тут же обратили внимание, что брюнетка слегка изменила имидж, осветлив пряди до насыщенного темно-русого цвета. В комментариях аудитория разделилась на два лагеря: одни в восторге от свежего образа, другие считают, что темные локоны подчеркивали харизму Моники Беллуччи лучше.





"Очаровательна в любом цвете!", "Моника великолепна, но брюнеткой ей было больше к лицу", "Сначала даже не узнал ее, но она все так же блистает!" – делятся мнением подписчики.

Презентация Cartier, приуроченная ко Дню всех влюбленных, стала настоящим событием для ценителей ювелирного искусства. Бренд представил уникальные украшения и ароматы, а присутствие Беллуччи лишь добавило вечеру шарма.

Стоит отметить, что актриса давно является преданной поклонницей Cartier. Недавно она украсила обложку январского выпуска журнала Telva, появившись в эффектных нарядах, гармонично дополненных знаковыми украшениями этого модного дома.

Ранее бывший муж Белуччи Венсан Кассель сообщил о рождении четвертого ребенка.