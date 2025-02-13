Гособвинение просит для Елены Блиновской 6 лет колонии

Прокуроры потребовали назначить "королеве марафонов" 6 лет лишения свободы, штраф в размере 1,5 миллиона рублей и пятилетний запрет на ведение бизнеса. Напомним, что Елена Блиновская оказалась под следствием из-за обвинений в налоговых махинациях и отмывании денег.

Сторона обвинения утверждает, что блогер сознательно уклонялась от налогов, используя схему с регистрацией множества юридических лиц. Якобы это помогало ей дробить бизнес, оставаясь в пределах упрощенной системы налогообложения. Кроме того, следствие уверено: Елена Блиновская не только знала обо всех этих схемах, но и сама их организовывала.

Сейчас блогер уже более года находится в СИЗО. Недавнее решение суда оставило ее под стражей как минимум до 2 мая. За это время ее имущество успело оказаться под арестом, и теперь гособвинение призывает его конфисковать.

Если суд удовлетворит требования обвинения, в пользу государства уйдут все деньги на ее банковских счетах, более 50 земельных участков, недвижимость и машино-места, роскошные автомобили Bentley Continental и Lamborghini Urus.

Среди арестованного имущества – более 10 земельных участков в Алуште и Костромской области. В попытке спасти ситуацию в августе прошлого года Елена и ее муж Алексей продали дом за 70 миллионов рублей, чтобы частично погасить долг перед налоговой. Однако этих мер оказалось недостаточно.

Пока что судьба Блиновской остается под вопросом. Если суд поддержит сторону обвинения, блогерша отправится в колонию, а ее бизнес-империя окончательно рухнет. Однако остается вероятность, что защита сможет добиться смягчения приговора.

Ранее сообщалось, что Блиновская полностью признала вину в неуплате налогов.