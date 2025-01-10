Венсан Кассель сообщил о рождении четвертого ребенка

Осенью 2023 года французский актер Венсан Кассель, прославившийся на весь мир благодаря Голливуду, стал встречаться с австралийской моделью Нарой Баптистой, которая моложе его на 30 лет. Несмотря на разницу в возрасте, у пары все серьезно, и это стало понятно, когда появилось сообщение о том, что влюбленные ждут ребенка.

Малыш появился на свет 7 января 2025-го, о чем актер сам рассказал в своем аккаунте в популярной социальной сети спустя несколько дней. Мальчика назвали Каэтано. Это четвертый ребенок для Венсана Касселя и первый – для Нары Баптисты.

"Умный, полный здоровья, любви и стихов. Самый крутой чувак на свете", – написал актер о своем сыне.

Напомним, у 58-летней звезды Голливуда еще трое дочерей. Двоих Венсану родила актриса Моника Белуччи – Деву (2004 г. р.) и Леони (2010 г. р.), и еще одну наследницу Касселю подарила бразильская модель Тина Кунаки – Амазони (2019 г. р.).

Мировая слава пришла к Венсану Касселю благодаря ролям в таких фильмах, как "Двенадцать друзей Оушена" (2004), "Враг государства № 1" (2008), "Черный лебедь" (2010). Он является лауреатом премии Европейской киноакадемии и премии "Сезар".