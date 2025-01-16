Елена Блиновская полностью признала вину в неуплате налогов

Спустя год жизни в следственном изоляторе Елена Блиновская полностью признала свою вину по вменяемым ей статьям: неуплате налогов, легализации и неправомерном обороте средств платежей. Блогер сделала несколько заявлений во время недавнего судебного заседания.

Несмотря на признание вины, Блиновская продолжает считать, что размер долга, который указан в деле, значительно выше реального. Таким образом она вторит членам своей команды, которые, кстати, два года назад уверяли ее в отсутствии проблем с налоговой.

Сейчас Елена надеется, что денежных средств, которые будут получены с продажи имеющегося у нее имущества, будет достаточно для погашения оставшейся задолженности. Вместе с тем она смотрит на арест владений ее родственников как на несправедливое положение вещей. По словам блогера, она не помогала близким приобретать имущество.

Кроме того, Блиновская, говоря о своей деятельности, назвала "марафоны желаний" и другие так называемые тренинги облегченной версией популярной психологии. Мол, они были недорогими или вообще бесплатными.

Напомним, Елена Блиновская была задержана в апреле 2023 года у границы с Белоруссией, куда она спешно отправилась вскоре после объявления о возбуждении дела. Тогда у бизнесвумен изъяли купленный билет в Узбекистан, отправив ее под домашний арест, пока идет следствие. Но в январе блогера поместили в СИЗО за нарушение условий домашнего ареста.