Племянника Варнавы задержали по подозрению в пособничестве мошенникам

По данным СМИ, Георгия задержали с поличным во время передачи денег от 87-летней пенсионерки. Неизвестные злоумышленники убедили пожилую женщину, что ее сбережения в опасности, и уговорили перевести средства на "безопасный" счет. Бабушка уже направилась в банк, но бдительные сотрудники заподозрили неладное, остановили ее и вызвали полицию.

Дальше все происходило под контролем оперативников: жертва встретилась с курьером и передала ему 350 тысяч рублей. В этот момент племянника Варнавы задержали.

Сейчас на молодого человека заведено уголовное дело по статье о мошенничестве. Если следствие докажет его осведомленность о преступной схеме, ему грозит до шести лет лишения свободы. Однако есть вероятность, что Георгий мог не понимать, в чем участвует, и его использовали втемную.

Пока ни сама Екатерина Варнава, ни ее представители не дали официальных комментариев по поводу случившегося.

Ранее сообщалось, что мошенники "развели" актрису Елену Цорн по той же схеме, что и Ларису Долину.