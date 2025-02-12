Екатерина Стриженова сообщила, где похоронят ее свекра, актера Олега Стриженова

Телеведущая и актриса Екатерина Стриженова проинформирована общественность о месте погребения своего свекра, народного артиста СССР Олега Стриженова. Из ее сообщения в социальных сетях следует, что похороны пройдут на Троекуровском кладбище в среду, 12 февраля. Перед этим состоится отпевание. Прощание пройдет в храме Святителя Николая на Трех Горах (Пресненский район Москвы).

Смерть Олега Стриженова – потеря для российского кинематографа. Его яркая карьера началась с роли в экранизации "Овода" (1955) и продолжилась ролями в таких культовых фильмах, как "Звезда пленительного счастья" (1975), "Белые ночи" (1959), "Юность Петра" (1980) и "Пиковая дама" (1960).

Кстати, Стриженова, находясь на гастролях со спектаклем в Северной столице, успела организовать свой приезд на похороны. Актрисе пришлось преодолеть трудности с отменой ночного рейса, она добралась до Москвы на автомобиле. В знак уважения к семье Стриженовых, руководство Михайловского театра перенесло участие Екатерины в спектакле на другой день.

Семья отказалась от публичной церемонии прощания, желая почтить память Олега Александровича в узком кругу близких.

Олег Стриженов прожил 95 лет. Он ушел в мир иной 9 февраля. Перед смертью он перенес ишемический инсульт.